В Винницкой области во время поминок мать убила собственного сына. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла 18 мая в селе Джуринцы Гайсинского района. Соседи пригласили женщину и ее 30-летнего сына помянуть своего родственника.

Во время застолья между матерью и сыном произошла ссора. 53-летняя женщина схватилась за кухонный нож и одним ударом убила своего ребенка. Мужчина умер еще до приезда медиков.

Посовещавшись, соседи решили соврать полиции, что мужчина совершил самоубийство. Когда прибыла следственно-оперативная группа, все присутствующие на поминках, в том числе мать убитого, заявили, что он сам ударил себя ножом в грудь.

Следователи обратили внимание, что свидетели, давая показания, путаются в фактах. Им пришлось признаться, как все было на самом деле. Мать-убийца созналась в преступлении, она дожидается суда в изоляторе временного содержания.

Напомним, под Киевом 17-летний парень убил отчима и собрался закопать за домом.