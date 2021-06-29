На трассе М29 Днепр-Харьков недалеко от города Новомосковск столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

В дорожно-транспортном происшествии принимали участие автомобили Lexus и Opel. Вследствие аварии травмы получили пассажиры и водитель второго. Среди пострадавших есть и 15-летний подросток.

Отмечается, что пострадавших деблокировали из автомобиля с помощью специальных инструментов, после чего госпитализировали в Новомосковскую Центральную районную больницу.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в Ривненской области на трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Люди, находящееся во втором автомобиле, получили травмы различной тяжести.

Ранее мы писали, что во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека, инцидент произошел ночью в селе Козева Стрыйского района.

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