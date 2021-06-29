На территории Греции полностью вакцинированные от COVID-19 смогут беспрепятственно посещать рестораны без средств индивидуальной защиты. Таким образом правительство страны стимулирует людей получать прививку от инфекции.

Сейчас в Греции падает уровень инфицированности COVID-19, однако продолжает нарастать беспокойство в отношении нового варианта Delta. Маски для лица ранее были обязательными во всех закрытых общественных помещениях.

Отмечается, что на спортивные площадки разрешили вход людей с 15 июня, однако при условии ношения масок. При этом в кинотеатры и театры разрешен вход тоже при наличии средств индивидуальной защиты. Известно, что более 30,2% населения Греции полностью вакцинировано, а 43,1% получили одну дозу.

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Кроме того, на территории Испании отменили ограничение в виде ношения защитных масок на улицах городов. Правительство Испании приняло решение открыться для иностранных туристов с 7 июня 2021 года, доступ в страну будет открыт только для тех путешественников, которые получили прививку.

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