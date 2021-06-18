На территории Испании отменили ограничение в виде ношения защитных масок на улицах городов. Мера будет официально снята с субботы, 26 июня. Об этом заявил во время брифинга премьер-министр страны Педро Санчес.

Столь важное решение было принято в связи с тем, что 10 общин страны написали обращение к исполнительной власти Испании с такой просьбой.

Наши улицы, наши лица в ближайшие дни обретут нормальный вид. Мы снова будем наслаждаться жизнью на улице без масок. Радость жизни испанского общества и общества - это радость жизни правительства Испании.

Отмечается, что правительство Испании приняло решение открыться для иностранных туристов с 7 июня 2021 года. доступ в страну будет открыт только для тех путешественников, которые получили прививку от коронавирусной инфекции.

Читайте также, на территории Государства Израиль отменили обязательный масочный режим в помещениях. Согласно новому документу, защитные маски следует носить только в медучреждениях длительной госпитализации, гериатрических отделениях, в домах престарелых.

Кроме того, правительство Албании приняло решение отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов. Иностранным туристам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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