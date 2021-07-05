Во Львове разгорелся скандал, в центре которого оказались молодые девушки. Так, в сети появилось видео, на котором компания отмечает день рождения одной из них на мемориале жертвам расстрелов на Майдане в Киеве во время Революции Достоинства. Соответствующий ролик был опубликован участницами в Инстаграм.

На заснятых кадрах видно, что празднуя 18-летие подруги, девушки танцевали на мемориале Небесной сотни под песню "18" в исполнении российского блогера и музыканта Nechaev.

Кроме того, девушки выпивали и даже запускали фейерверки.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям. Один из комментаторов сообщил, что им по 18 лет, одной 21 год, и они учатся в университетах Львова и Тернополя. В итоге именинница удалила свой аккаунт в Инстаграм.

Журналисты связались с ее отцом, который рассказал, что подруги устроили для нее сюрприз, и она не знала, где ее будут поздравлять.

Подруги моей дочери хотели поздравить ее с днем рождения. Ни я, ни моя дочь не знали, что это будет происходить на смотровой площадке возле Мемориала героям небесной сотни, поскольку мою дочь туда вели подруги с завязанными глазами. Моя дочь уже второй день плачет. Мне тоже очень жаль, что так произошло, и что наши дети, в частности, дочь, вообще мало задумываются над теми трагическими событиями, которые были недавно в нашей стране.

Между тем полиция Львовской области заявила об открытии уголовного дела.

Ранее сообщали, что известный российский блогер Михаил Литвин выпустил новое скандальное видео. На нем он объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым своим товарищам за деньги выполнить экстремальные, а порой и опасные действия. Он примотал человека на скотч к вертолету и взлетел в воздух.

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