В Лондоне разыгрывают билеты на финал "Евро-2020" за COVID-прививку [ Редактировать ]
Мэр Лондона Садик Хан объявил розыгрыш билетов на финал чемпионата Европы-2020. Победителей будут выбирать среди тех, кто получит прививки против коронавируса.
"В воскресенье Англия может сыграть свою величайшую игру с 1966 года - и людям, которые получат первую вакцину от коронавируса, предлагается шанс выиграть билеты на финал чемпионата" - говорится в сообщении.
По его словам, будет разыграно несколько билетов на финал Евро-2020, который пройдет на Уэмбли в Лондоне, а также 50 пар билетов на фан-зону на Трафальгарской площади.
Указано, для того, чтобы участвовать в розыгрыше людям необходимо предъявить доказательства, что они получили первую дозу препарата в центре вакцинации или записались на прием.
Кроме этого, люди, которые опубликуют в свои социальных сетях сообщение о наличии вакцины или запись на прививку, будут указаны в розыгрыше дважды.
Ранее мы писали о том, что среди вакцинированных от COVID-19 разыграют миллион долларов.
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"Очень важно, чтобы мы продолжали увеличивать количество молодежи, желающих пройти вакцинацию",- подчеркнул Садик Хан.
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