В сельских районах Индонезии начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Инициатива местных властей уже доказала свою эффективность.

Сообщается, что программа реализуется в округе Чианжур на западе острова Ява. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививку. Сообщается, что после запуска этой программы число желающих вакцинироваться возросло в 10 раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индонезия - одна из наиболее пострадавших от пандемии стран, там зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения и более 53 000 смертей. В течение последних недель два самых густонаселенных острова - Ява и Суматра - сообщают о резком росте числа заболевших.

Ранее мы писали о том, что среди вакцинированных от COVID-19 разыграют миллион долларов.

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