В Латвии вводят обязательную вакцинацию для медиков и учителей [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Правительство Латвии вводит обязательную вакцинацию для сотрудников здравоохранения, образования, а также социальных учреждений. Об этом сообщает агентство LETA.
До 14 июля министерства должны подготовить поправки к законам и регуляторным актам. В них должны прописать, работодатель обязуется не подвергать риску заражения общественные группы с особо высоким риском в случае заражения СОVID-19.
В медицинских, образовательных и социальных учреждениях будет предусмотрена обязанность по предоставлению "эпидемиологически безопасных услуг". Работодатель получит право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября.
Работодателям будет разрешено переводить невакцинированных сотрудников на другие должности.
Напомним, что Австралия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и инвалидов от COVID-19, а Таджикистан - обязательную вакцинацию всех взрослых.
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