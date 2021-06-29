Власти Австралии вводят обязательную вакцинацию для нескольких категорий жителей. Прививки будут обязаны сделать пожилые люди, инвалиды, сотрудники домов престарелых, а также интернатов для пожилых и инвалидов. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает ТАСС.

Вакцинация против COVID-19 должна быть обязательным условием приема на работу в любые учреждения, связанные с уходом за пожилыми людьми... По крайней мере первая доза вакцины против COVID-19 должна быть получена всеми сотрудниками домов престарелых и интернатов для инвалидов и пожилых людей к середине сентября 2021 года.

По словам главы правительства Австралии, обязательная вакцинация может быть распространена на сотрудников сферы авиационных перевозок, межрегиональных грузовых перевозок, предприятий горнодобывающей отрасли, а также работников государственной карантинной системы.

На организацию вакцинации персонала домов престарелых и интернатов власти выделят 11 млн австралийских долларов ($8,3 млн). Деньги направят на создание выездных прививочных центров.

Сотрудникам этих учреждений дадут один выходной день после прививки или разовую выплату в размере 185 австралийских долларов ($140).

Из-за вспышки коронавируса дельта в крупнейшем городе Зеленого континента Сиднее с 26 июня ввели очередной локдаун. Он будет действовать по меньшей мере две недели. Под него попали около пяти миллионов человек. Жителям Сиднея запрещено выходить из дома, кроме как за едой, медицинской помощью, на работу или учебу. Также можно выходить на улицу для занятий спортом.

В Австралии за последние сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса. Вакцинировано 7,3 млн жителей (около 24%), 400 тысяч (4,7%) прошли ревакцинацию. В стране одобрены два препарата - от компаний Pfizer и AstraZeneca, при этом в основном вакцинация проводилась именно последним.

Как сообщали "Подробности", в Австралии запретили AstraZeneca для людей до 60 лет.