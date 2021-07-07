Парламент Швеции принял решение о назначении лидера Социал-демократической рабочей партии страны и действующего главы временного правительства Стефана Левена на должность премьер-министра.

За поддержку его кандидатуры проголосовали 116 депутатов, а против высказались 173 парламентария, при этом ещ 60 депутатов воздержались.

Поскольку менее половины депутатов проголосовали против, парламент одобрил предложение о назначении Стефана Левена премьер-министром.

Отмечается, что Левен должен собрать новый состав парламента. Об окончательном решении он должен будет объявить в пятницу, 7 июля.

Ранее мы писали, что Степфан Леван стал первым в истории главой правительства Швеции, которому вынесли вотум недоверия. В течение недели он должен принять решение о назначении новых выборов или уйти в отставку. "Левая партия" заявила об утрате доверия к правительству из-за изменений на аренде недвижимости.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подает в отставку. Голосование положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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