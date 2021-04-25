Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подает в отставку. Об этом Пашинян заявил во время своего обращения к народу.

Отметим, по законодательству Армении проведение внеочередных выборов возможно только после отставки премьера и провала двух попыток избрания нового главы правительства.

"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов.

Накануне Пашинян объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Ожидается, что голосование положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

По его словам, эти внеочередные выборы важны тем, что в прошлом году Армения прошла через серьезные испытания.

Ранее мы писали о том, что в Армении официально назвали число погибших в Карабахе.

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