В метро Пекина начали принимать оплату цифровой валютой [ Редактировать ]
Со среды, 7 июля, в столице Китая - Пекине пассажиры могут оплачивать проезд на метро цифровой национальной валютой жэньминьби. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Отмечается, что оплата цифровой валютой доступна на 24 линиях городского рельсового транспорта Пекина и четырех пригородных железных дорогах.
Тем, кто хочет воспользоваться данной экспериментальной услугой, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя цифровой национальной валюты жэньминьби в Промышленно-торговом банке Китая и выполнить последующие необходимые действия.
В будущем железнодорожные ведомства Пекина будут продвигать применение цифровой национальной валюты и в других сценариях, чтобы повысить качество путешествий населения.
Ранее сообщалось, что цифровое изображение продали за немыслимую сумму.
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