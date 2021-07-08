Со среды, 7 июля, в столице Китая - Пекине пассажиры могут оплачивать проезд на метро цифровой национальной валютой жэньминьби. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Отмечается, что оплата цифровой валютой доступна на 24 линиях городского рельсового транспорта Пекина и четырех пригородных железных дорогах.

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Тем, кто хочет воспользоваться данной экспериментальной услугой, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя цифровой национальной валюты жэньминьби в Промышленно-торговом банке Китая и выполнить последующие необходимые действия.

В будущем железнодорожные ведомства Пекина будут продвигать применение цифровой национальной валюты и в других сценариях, чтобы повысить качество путешествий населения.

Ранее сообщалось, что цифровое изображение продали за немыслимую сумму.

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