В метро Киева скончался курьер [ Редактировать ]
В Киеве, в метро произошел несчастный случай. На курьер доставки еды скончался прямо в подземке. Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Мужчину обнаружили в переходе между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
Отметим, что информации о происшествии от метрополитена и полиции так и не было.
Ранее сообщали, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.
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