В киевском метро сбой: оплата картой не принимается [ Редактировать ]
В Киеве оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя.
Сейчас из-за сбоя не работает оплата проезда:
- банковской карточкой,
- мобильными приложениями.
Киевский метрополитен рассказал, что в таком случае делать. Можно воспользоваться:
- электронным билетом,
- приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.
В пресс-службе метрополитена отметили, что о возобновлении работы в обычном режиме сразу сообщат.
"Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", - говорится в сообщении "Киевского метрополитена".
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