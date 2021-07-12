В парламенте Грузии произошла драка (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 июля, в Грузии на заседание парламента прорвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов. После этого произошла драка, и заседание парламента было сорвано, сообщают "Новости Грузии".
Журналисты, которые накануне требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили из-за смерти избитого радикалами оператора Лексо Лашкарава, прорвали охрану парламента и при помощи оппозиционных депутатов вошли в здание.
На входе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели. Далее депутаты от оппозиции заняли место спикера, вывесили флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.
В итоге пленарное заседание парламента было сорвано. В фойе продолжаются потасовки между журналистами и охраной. Оппозиционных депутатов на данный момент вывели.
Ранее сообщалось, что в Раде подрались "Слуги народа".
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