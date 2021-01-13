Во вторник, 12 января, вечером Днепровском районе Киева возле одного из супермаркетов произошла массовая драка. В уличной потасовке вечером принимали участие около шести человек, среди них - и автомобилист, который не смог проехать.

Инцидент случился в жилом массиве "Березняки" по адресу улица Павла Тычины, 15. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Происшествие запечатлели очевидцы. "На видео присутствует нецензурная брань, сцены насилия, а также кое-кто забыл надеть шапку в минусовую погоду! Не очень понятно за кого болеть в этой схватке, поэтому просто наблюдаем", - говорится в подписи к видео.

Внимание: видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику! Видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Конфликт начался между двумя мужчинами, а женщина пыталась их разнять. Когда зачинщики конфликта немного отошли, к ним присоединились еще два человека, и драка возобновилась.

Вмешаться в конфликт попытался водитель авто, который не смог проехать. Он вышел из машины, ударил одного из участников потасовки, затем вернулся в авто и уехал.

В конце концов в инцидент вмешалась приехавшая на вызов полиция.

Ранее сообщалось, что в Одессе охранники супермаркета избили покупателя. Работники магазина напали на покупателя, так как заподозрили его в порче товара.

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