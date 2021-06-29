В столовой Верховной Рады подрались народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале внефракционный депутат Александр Дубинский.

По его словам, причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков.

Николай Тищенко свою версию событий изложил изданию Vesti.ua.

Драки не было. Александр (Куницкий - ред.) вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпонуть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством. Тем не менее, Саша в любом случае мой коллега и член нашей команды. Надеюсь, он научится вести себя в парламенте культурно, а блоги будет снимать в других местах.

Позднее Александр Куницкий выложил в сеть видео потасовки со своим коллегой. На кадрах видно, что он снимал Николая Тищенко в кулуарах Рады, и тот выбил у него из рук мобильный телефон.

За кадром слышны возмущенные вопли Куницкого, а через какое-то время он возобновил снимать Тищенко, догнав его в столовой парламента. Тищенко также начал вести съемку своего оппонента, просит его не ругаться и не преследовать его.

Куницкий записал комментарий, в котором объяснил, почему коллега по фракции проявил агрессию. Якобы так Тищенко отреагировал на статью, в которой его обвиняют в причастности к коррупционным схемам с выдачей морякам разрешений на работу.

Напомним, что драки в Верховной Раде стали рекламой оперного театра в Бельгии.