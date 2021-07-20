Двоє дітей і одинадцять дорослих постраждали в аварії в Запоріжжі. На перехресті не розминулися легковик і маршрутка, в якій їхало десять пасажирів. За попередніми даними, водій авто намагався "проскочити" перед мікроавтобусом.

Від удару постраждали всі, хто був у салоні буса. Допомога знадобилася і двом пасажирам легковика. На місці ДТП працювало п'ять бригад "швидкої".

Наталія Дорошева, директорка Центру екстреної медичної допомоги:

Майже усі постраждалі отримали травми або легкого ступеню важкості або середнього, 12 осіб було госпіталізовано бригадами в три заклади охорони здоров'я міста Запоріжжя. Двоє осіб залишаються на госпіталізації.

Вікторія Тлустова, заступниця начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Запорізькій області: