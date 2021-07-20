В Запоріжжі не розминулися легковик і маршрутка: 13 людей постраждали [ Редактировать ]
Двоє дітей і одинадцять дорослих постраждали в аварії в Запоріжжі. На перехресті не розминулися легковик і маршрутка, в якій їхало десять пасажирів. За попередніми даними, водій авто намагався "проскочити" перед мікроавтобусом.
Від удару постраждали всі, хто був у салоні буса. Допомога знадобилася і двом пасажирам легковика. На місці ДТП працювало п'ять бригад "швидкої".
Наталія Дорошева, директорка Центру екстреної медичної допомоги:
Майже усі постраждалі отримали травми або легкого ступеню важкості або середнього, 12 осіб було госпіталізовано бригадами в три заклади охорони здоров'я міста Запоріжжя. Двоє осіб залишаються на госпіталізації.
Вікторія Тлустова, заступниця начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Запорізькій області:
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та звертаються із проханням до свідків аварії, а також водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи вказаної події, звернутись на спецлінію 102.
по теме
Среди пострадавших есть несовершеннолетние
Водій зміг вибратися із салону. На місце викликали рятувальників. Як саме витягували автомобіль - на відео не зафіксували. Відомо лише, що машина вціліла
Шофер автомобиля пытался проскочить на красный сигнал светофора
На видео, которое выложили в сеть очевидцы, видно, что перед аварией КАМАЗ на огромной скорости вылетел на встречную полосу. Некоторым водителям удалось увернуться, но затем грузовик стал таранить авто
Вантажівка наїхала на патрульного, ще й врізалася в інший ваговоз. 29-річний лейтенант поліції загинув на місці