Уровень антител к COVID-19 меняется в зависимости от возраста и биологического пола. К соответствующему выводу пришли израильские ученые в ходе исследования, пишет УНН.

В период с 8 ноября 2020 года по 5 марта 2021 года исследователи проанализировали 26 170 образцов крови, собранных у зараженных COVID-19, тех, кто был вакцинирован от коронавируса, и невакцинированных людей, которые подозревают, что переболели COVID-19 бессимптомно.

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Было проведено сравнение между мужчинами и женщинами подобного возраста, заразившимися или вакцинированными примерно в одно и то же время. Среди женщин уровень антител был выше у 51-летних по сравнению с уровнем у мужчин того же возраста. У мужчин повышение уровня антител наблюдалось примерно с 35-летней возрастной группы.

По словам одного из авторов исследования Ноама Шомрон, результаты могут указать на необходимость использования различных методов для стимулирования развития антител у мужчин и женщин.

"Это явление может быть связано с изменением уровня женского гормона эстрогена, который наблюдается примерно в этом возрасте, что влияет на иммунную систему. У мужчин это может быть связано с изменением уровня мужского полового гормона тестостерона и его влиянием на иммунную систему", - говорится в сообщении исследователей.

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