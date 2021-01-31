Вакцинация от COVID: врач рассказала, нужно ли прививаться людям с антителами [ Редактировать ]
В воскресенье, 31 января, в эфире телеканала "Интер" в программе "Подробности недели" инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова рассказала о том, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 людям, у которых уже есть антитела.
"Это очень важно. И тут очень странные спекуляции на эту тему в Украине и мне они не понятны. Я знаю, что в других странах откладывают вакцинацию для тех, кто переболел для того, чтобы дать возможность защитить тех, кто еще не болел прямо сейчас. Насколько мне известно, мы прописали так в протоколе в Украине, что если я очень захочу и для меня останутся свободные дозы, я это сделаю", - рассказывает врач.
Также Булавинова отметила: "В первую очередь вакцину получат медработники, соцработники, армия и полиция скорее всего, а за ними группа риска медицинского, к которой относятся люди "очень взрослые", люди с серьезными заболеваниями, такими как: диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания".
Врач рассказала, хватит ли вакцины на все страны и насколько качественное лекарство получит Украина.
"Вакцины мало во всех странах. Мы видим в новостях войны и гонки за вакцину, которые сейчас происходят, например, между Европой и Британией... Мы как раз в феврале привозим первую порцию вакцины Pfizer, такая же, как получает сейчас Израили или Великобритания, Литва. Наши медработники, которые работают в ковидных больницах получат Pfizer... Мы знаем то, что эта вакцина работает против новых штаммов. Этого нам на сейчас достаточно. Но пандемия оказалась настолько полной неожиданность, что никто не может сделать длинный горизонт планирования", - добавила Екатерина Булавинова.
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