Иммунитет к коронавирусу: ученые опубликовали новые данные об антителах у переболевших [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
У более чем 70% жителей Уханя и его пригородов, которые переболели коронавирусом больше года назад, антитела к SARS-CoV-2 сохранились. Это ставит под сомнение теории о том, что эти антитела исчезают через несколько месяцев. Результаты исследования китайских ученых опубликованы на bioRxiv.
Это говорит о том, что у большинства доноров сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции.
Дискуссии о том, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу, ведутся с начала эпидемии. Одни исследования утверждают, что SARS-CoV-2 мешает формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу. Согласно другим исследованиям, антитела исчезают далеко не у всех пациентов, а в некоторых случаях при этом увеличивается количество клеток, которые их вырабатывают.
Ученые из Шанхайского медицинского университета решили проверить, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2. В ходе своего исследования они взяли анализы у более 800 жителей Уханя, которые заразились коронавирусом в январе-феврале прошлого года.
Медики периодически собирали у подопытных образцы крови и отслеживали, как в ней менялась концентрация антител к белкам оболочки коронавируса. Оказалось, что изначально их количество быстро снижалось, однако примерно к девятому месяцу наблюдений концентрация стабилизировалась и после этого оставалась на одном и том же уровне.
Благодаря этому более чем у 70% пациентов антител оставалось достаточно, чтобы коронавирус не мог закрепиться в их организме. При этом сыворотку их крови можно использовать как средство для лечения COVID-19 и защиты организма самых уязвимых категорий пациентов даже через год после того, как они переболели коронавирусной инфекцией.
Любопытно, что в организме мужчин и пожилых жителей Уханя концентрация антител была стабильно выше, чем у других категорий населения. Ученые предполагают, что это связано с тем, что у них болезнь протекала тяжелее.
Китайские ученые планируют продолжить наблюдения и проследить за тем, как будет меняться уровень антител в крови переболевших на протяжении двух и более лет.
Ученые уверены, что большинство вакцин должны обеспечить хороший уровень иммунитета к коронавирусу и полностью подавить его распространение.
Ранее инфекционисты заявляли, чтобы взять пандемию под контроль, нужно, чтобы у 70% населения сформировался иммунитет. Теперь собраны доказательства, что для этого есть "окно" в 1 год, а не 8 месяцев, как считалось ранее.
Напомним, что "Подробности" писали о болезни, которая дает иммунитет к коронавирусу.
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