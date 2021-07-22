В МИД Германии заявили о том, что Украина и Россия должны полностью выполнить свои обязательства, взятые на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже в 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, Киев должен имплементировать "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

В МИД Германии отметили, что год назад были согласованы дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня на Донбассе, но на сегодня активизировались боевые действия и растут потери, в том числе среди гражданского населения.

Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться заметных улучшений для жителей востока Украины.

Немецкая сторона призывает Россию быть более конструктивной в разрешении конфликта - открыть КПВВ на Донбассе, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Также в Берлине подчеркнули что миссия ОБСЕ должна получить полный доступ ко всей территории Донбасса. И отмечает, что вместе с Францией Германия продолжит активно работать над долгосрочным урегулированием конфликта, незаменимой основой для которого остаются минские соглашения.

Ранее мы писали о том, что Германия введет санкции против России в случае агрессии против Украины.

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