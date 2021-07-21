Правительство Германии будет оказывать давление на Евросоюз для введения дополнительных санкций в случае, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. Об этом говорится в соглашении США и Германии по "Северному потоку-2".

В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях.

Обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток - 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

Ранее мы писали о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток-2".

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