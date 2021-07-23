В Англии зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодежи [ Редактировать ]
В Англии ухудшилась ситуация с коронавирусом среди молодежи. Согласно новым данным, заболеваемость среди людей в возрасте от 20 до 29 лет стала самой высокой среди всех возрастных групп в Англии с момента начала пандемии.
Последний отчет общественного здравоохранения Англии говорит о том, что за неделю до 18 июля в этой категории зафиксировано 154,7 случая на 100000 человек.
"Это самый высокий зарегистрированный уровень заболеваемости с момента начала массового тестирования в пандемии для любой возрастной группы", - говорится в сообщении.
Причиной такой ситуации называют низкий уровень вакцинации среди молодых людей. К примеру, сейчас в Англии вакцинировано одной дозой 58,4% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 58,9% человек в возрасте от 25 до 29 лет. А по состоянию на 18 июля только 17,2% и 21,8% человек получили две дозы вакцины от COVID-19.
Среди лиц в возрасте 80 лет и старше показатель инфицирования составляет всего 60,6 на 100 000 человек, в то время как 93,3% из них были полностью вакцинированы от коронавируса.
Такая ситуация заставила органы здравоохранения сделать выводы. Они призывают молодежь как можно быстрее получить прививки.
"Показатели заболеваемости среди людей в возрасте от 20 до 29 лет являются самыми высокими среди любой возрастной группы, зарегистрированной с начала пандемии. Каждый в этой возрастной группе должен получить две дозы вакцины и получить наилучшие шансы на защиту", - заявила медицинский директор Управления общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новые случаи заражение штаммом "Дельта".
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