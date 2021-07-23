COVID в Украине: число зараженных стремительно растет [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки обнаружили 763 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
За сутки госпитализировали 446 человек; летальных исходов - 21; выздоровели - 639 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 18 411 человек, методом ИФА - 7630 человек, экспресс-тестами - 14 016 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 247 419 человек; выздоровели - 2 183 642 лица; летальных исходов - 52 811; проведения ПЦР-тестов - 11 239 813.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новые случаи заражение штаммом "Дельта".
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