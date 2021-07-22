В столице лабораторно подтвердили 6 первых случаев коронавирусной инфекции штамма "Дельта". Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения КГГА.

Тесты, благодаря которым была обнаружена опаснейшая разновидность болезни, сделали в Александровской больнице. Чтобы окончательно подтвердить штамм, образцы биоматериала передали в лабораторный центр Минздрава.

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта". Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Отмечается, что эта версия COVID-19 была выявлена у жителей столицы, возрастом от 21 до 73 лет. Известно, что штамм "Дельта" отличается высоким уровнем заразности, более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Анализы позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата поставить его на другую плашку и исследовать.

Кроме того, в Украине официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Четыре образца имеют происхождение из стран Европы и России, в стране подтвердили семь случаев "Альфа" штамма.

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