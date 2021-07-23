Ревнивцу грозит от 7 до 15 лет тюрьмы Источник: Национальная полиция Украины

Под Киевом 48-летний мужчина приревновал свою сожительницу к более молодому кавалеру и ударил его ножом в грудь. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в селе Новое Залесье Бучанского района. Пара распивала спиртные напитки с компанией знакомых.

В какой-то момент мужчина заметил, что его любимая проявляет симпатию к другому участнику застолья. Через какое-то время его подозрения подтвердились - в одной из комнат он застал сожительницу в объятиях соблазнителя.

Разъяренный ревнивец схватил на кухне нож и ударил 35-летнего соперника в грудь. Мужчину задержали полиция и открыла уголовное по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Киеве мужчина приревновал жену и прыгнул с 7-го этажа.