В Кривом Роге мужчина расправился с женщиной из-за ревности [ Редактировать ]
В Кривом Роге мужчина убил 37-летнюю женщину. Преступник задержан. Об этом сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.
Отмечается, что убийство произошло ночью 30 мая на Карачунах.
Правоохранителям удалось выяснить, что вероятный убийца был знаком с жертвой.
Мужчина признался, что ударил женщину ножом в сердце из-за ревности.
Его задержали и передали следователям.
Ранее сообщалось, что под Киевом 17-летний парень убил отчима и собрался закопать за домом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Після сварки молодик облив співмешканку горючою речовиною і підпалив
У юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова умер внук
В ночь на понедельник, 31 мая, Киеве, в Шевченковском районе, на улице Зоологической, в одном из домов прогремел взрыв
Голый мужчина прыгнул с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "МОСТ-Сити
Користування гаджетами на пішохідних переходах - чому люди легковажать і чи штрафуватимуть за це?