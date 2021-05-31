В Кривом Роге мужчина убил 37-летнюю женщину. Преступник задержан. Об этом сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

Отмечается, что убийство произошло ночью 30 мая на Карачунах.

Правоохранителям удалось выяснить, что вероятный убийца был знаком с жертвой.

Мужчина признался, что ударил женщину ножом в сердце из-за ревности.

Его задержали и передали следователям.

Ранее сообщалось, что под Киевом 17-летний парень убил отчима и собрался закопать за домом.

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