В Киеве мужчина приревновал жену и прыгнул с 7-го этажа (видео 21+) [ Редактировать ]
Жуткая любовная драма разыгралась в Киеве, сообщает в соцсетях "Киев оперативный".
На проспекте Маяковского в микрорайоне Троещина, мужчина приревновал жену, поругался с ней и поджег магазин, в котором она работала. После этого поднялся на 7-ой этаж дома напротив и спрыгнул.
Момент падения с нескольких ракурсов засняли очевидцы.
Видео ниже детей, слабонервных и беременных просим не смотреть.
Ранее сообщалось, что в Киеве из окна больницы выпрыгнул пожилой мужчина.
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