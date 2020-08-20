Жуткая любовная драма разыгралась в Киеве, сообщает в соцсетях "Киев оперативный".

На проспекте Маяковского в микрорайоне Троещина, мужчина приревновал жену, поругался с ней и поджег магазин, в котором она работала. После этого поднялся на 7-ой этаж дома напротив и спрыгнул.

Момент падения с нескольких ракурсов засняли очевидцы.

Видео ниже детей, слабонервных и беременных просим не смотреть.

Ранее сообщалось, что в Киеве из окна больницы выпрыгнул пожилой мужчина.