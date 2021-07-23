В пятницу, 23 июля, Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило наличие в стране "Дельта" штамма коронавируса. Новый вариант патогена обнаружили в 12 из 15, отправленных в Германию для анализа образцов. Об этом сообщили в Минздраве Молдовы.

В ведомстве отметили, что лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты анализа проб, которые были отправлены в Институт вирусологии в Берлине по мониторингу циркуляции штаммов SARS-CoV-2.

Согласно результатам, из 15 отправленных для анализа образцов в 12 случаях был выявлен штамм "Дельта".

Читайте также о том, что Всемирная организация здравоохранения на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Анализы позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата поставить его на другую плашку и исследовать.

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