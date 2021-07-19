Штамм "Дельта": вирусолог рассказал о новых симптомах [ Редактировать ]
Вирусолог Сергей Нетесов рассказал о том, что штамм коронавируса "Дельта" редко вызывает нарушение обоняния и вкуса.
Чаще всего встречаются желудочно-кишечные симптомы. На вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом "Дельта", он сказала:
Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы.
По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса "немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует".
Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов.
Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм Дельта действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.
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