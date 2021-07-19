Вирусолог Сергей Нетесов рассказал о том, что штамм коронавируса "Дельта" редко вызывает нарушение обоняния и вкуса.

Чаще всего встречаются желудочно-кишечные симптомы. На вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом "Дельта", он сказала:

Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы.

По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса "немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует".

Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов.

Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм Дельта действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.

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