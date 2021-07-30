На территории Украины из-за непогоды без света остались 353 населенных пункта в 13 регионах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Такая ситуация возникла в связи со сработкой систем защиты линий электропередач. Так ЛЭП реагируют на ливни, порывы ветра и грозы.

По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях.

Отмечается, что согласно данным ГСЧС в настоящее время наблюдается следующая ситуация с отключением электроэнергии:

Киевская область - 102 населенных пункта;

Черновицкая область - 71 населенный пункт;

Черниговская область - 39 населенных пунктов;

Хмельницкая область - 28 населенных пунктов;

Днепропетровская область - 21 населенный пункт;

Донецкая область - 20 населенных пунктов;

Житомирская область - 20 населенных пунктов;

Кировоградская область - 13 населенных пунктов;

Запорожская область - 12 населенных пунктов;

Сумская область - 10 населенных пунктов;

Черкасская область - 9 населенных пунктов;

Луганская область - 6 населенных пунктов;

Херсонская область - 2 населенных пункта.

Читайте также, на территории Украины значительно ухудшилась погода. В результате падения деревьев из-за ливней и сильных ветров погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в городе Дружковка и городе Константиновка Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб.

Кроме того, в Украину непогода принесет грозы, дожди, шквальный ветер и местами - град. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако, не везде, атмосферный фронт в этих областях будет обусловлен северным циклоном. Вместе с ним придут более низкие температуры.

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