В Украине обесточены 13 областей: что произошло [ Редактировать ]
На территории Украины из-за непогоды без света остались 353 населенных пункта в 13 регионах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Такая ситуация возникла в связи со сработкой систем защиты линий электропередач. Так ЛЭП реагируют на ливни, порывы ветра и грозы.
По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях.
Отмечается, что согласно данным ГСЧС в настоящее время наблюдается следующая ситуация с отключением электроэнергии:
- Киевская область - 102 населенных пункта;
- Черновицкая область - 71 населенный пункт;
- Черниговская область - 39 населенных пунктов;
- Хмельницкая область - 28 населенных пунктов;
- Днепропетровская область - 21 населенный пункт;
- Донецкая область - 20 населенных пунктов;
- Житомирская область - 20 населенных пунктов;
- Кировоградская область - 13 населенных пунктов;
- Запорожская область - 12 населенных пунктов;
- Сумская область - 10 населенных пунктов;
- Черкасская область - 9 населенных пунктов;
- Луганская область - 6 населенных пунктов;
- Херсонская область - 2 населенных пункта.
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Кроме того, в Украину непогода принесет грозы, дожди, шквальный ветер и местами - град. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако, не везде, атмосферный фронт в этих областях будет обусловлен северным циклоном. Вместе с ним придут более низкие температуры.
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