В Украине без света остались 120 населенных пунктов [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 29 июля, вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке.
По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 44, Черновицкая – 25 Житомирская – 20, Ивано-Франковская – 20 и Тернопольская – 11).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщали "Подробности", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля.
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