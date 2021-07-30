В пятницу, 30 июля, в Сомали, в городе Кисмайо, взорвался автобус с игроками футбольного клуба. Об этом сообщает BBC.

Согласно предварительным данным, один из игроков футбольного клуба JCCI погиб в результате взрыва, тем не менее полиция все еще продолжает уточнять масштабы трагедии.

Известно, что автобус курсировал к футбольному стадиону, где вице-президент Джубаленда должен был объявить соревнования между клубами городов.

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