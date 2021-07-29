В Киеве прогремел взрыв в торговом центре (фото) [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительным данным, в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.
После завершения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация.
Ранее мы писали о том, что в Днепре многоэтажка содрогнулась от мощного взрыва. Отмечается, что в результате происшествия здание получило механические повреждения в виде разбитых окон.
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