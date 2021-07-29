В Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительным данным, в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

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Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.

После завершения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация.

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