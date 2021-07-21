В Днепре произошел взрыв в многоэтажном доме, который находится в Соборном районе города. В результате детонации пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского районного управления полиции.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые занимаются установлением деталей инцидента. Экстренные службы получили сообщение о взрыве в жилом доме по улице Дмитрия Яворницкого около 7 часов утра.

Отмечается, что в результате происшествия здание получило механические повреждения в виде разбитых окон. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее мы писали, что в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек, из пострадавшей квартиры огонь распространился на 4, 5 этажи и кровлю.

Кроме того, в Одессе прогремел взрыв в жилом доме и начался пожар. Детонация была очень большой силы - у жильцов даже вылетели окна, по предварительной информации, причиной происшествия мог стать взрыв телевизора в квартире на третьем этаже.

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