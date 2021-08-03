Группа ученых их Университета Умео заявили, что в первое время после инфицирования коронавирусной инфекцией значительно увеличиваются риски заболевания сердечным приступом, а также ишемическим инсультом. Об этом пишет издание Lancet.

В исследовании участвовали более 86 тысяч добровольцев. Специалисты занимались сравниванием частоты возникновения инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19. Все исследования проходило в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.

Отмечается, что коронавирус примерно в три раза увеличивал риск возникновения острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после обнаружения заболевания.

Читайте также, группа ученых из Аргентины заявила, что коронавирусная инфекция способна вызвать у пожилых людей необратимые изменения, сравнимые с болезнью Альцгеймера. За период 3-6 месяцев после заражения COVID-19 жители города Нью-Йорк также чувствовали на себе пагубный эффект болезни.

Кроме того, в Эстонии ученые создали спрей от коронавируса BioBlock, который защищает от всех известных штаммов инфекции. Для разработки и продажи BioBlock сформировали консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen.

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