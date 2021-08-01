В Эстонии создали спрей от коронавируса [ Редактировать ]
В Эстонии ученые создали спрей от коронавируса BioBlock, который защищает от всех известных штаммов инфекции. Об этом сообщает Postimees.
Лабораторные исследования показали, что спрей для носа под названием BioBlock обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма "Дельта" индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.
Bioblock – это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава.
Для разработки и продажи BioBlock сформировали консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OÜ Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована.
Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.
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