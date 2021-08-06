Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Український міністр нині з робочим візитом у Вашингтоні. Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США. Кулеба ж висловив сподівання, що запланований на 30 серпня візит Володимира Зеленського до США виведе відносини між країнами на новий рівень.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Президент Байден дуже чекає на зустріч із президентом Зеленським наприкінці місяця. Сполучені Штати прихильні незалежності і суверенітетові України, її територіальної цілісності. Ми обговоримо виклики, з якими стикається Україна і що ми робитимемо разом, щоби відстояти сильну Україну, яка може захистити себе від зовнішньої агресії та продовжуватиме життєво важливий процес реформ, щоби ще більше зміцнити свою демократію і економіку.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: