Голова МЗС України зустрівся з держсекретарем США [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Український міністр нині з робочим візитом у Вашингтоні. Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США. Кулеба ж висловив сподівання, що запланований на 30 серпня візит Володимира Зеленського до США виведе відносини між країнами на новий рівень.
Ентоні Блінкен, державний секретар США:
Президент Байден дуже чекає на зустріч із президентом Зеленським наприкінці місяця. Сполучені Штати прихильні незалежності і суверенітетові України, її територіальної цілісності. Ми обговоримо виклики, з якими стикається Україна і що ми робитимемо разом, щоби відстояти сильну Україну, яка може захистити себе від зовнішньої агресії та продовжуватиме життєво важливий процес реформ, щоби ще більше зміцнити свою демократію і економіку.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Сполучені Штати діяли твердо, коли Росія вдалася до ескалації на нашому кордоні і на окупованих територіях України лише пару місяців тому. І відтоді у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, щоб підготувати візит українського президента до Вашингтона. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, і мав результати, що виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вважаємо, що це в інтересах не лише Сполучених Штатів й України, але й регіону, який я представляю.
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