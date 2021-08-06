В Киеве посреди стадиона приземлился вертолет полиции: что произошло [ Редактировать ]
На столичном стадионе "Старт" приземлился вертолет, принадлежащий Национальной полиции, на борту которого находился тяжелобольной ребенок. Он прилетел из города Ривне. Об этом сообщает издание Vgorode.
Воздушное судно совершило посадку около 13:00. В полиции подтвердили факт посадки своего вертолета на территории стадиона. В Министерстве здравоохранения обнародовали информацию о том, что в столицу был экстренно доставлен 6-месячный малыш.
Отмечается, что его лечением будут заниматься специалисты из детского лечебного центра "ОХМАТДЕТ". Ребенок прибывал на лечении в Ривненской областной больнице из-за проблем с дыхательной системой. Медики диагностировали у маленького пациента сепсис и двухстороннюю деструкцию легких.
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Кроме того, с 1 апреля во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД. Вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.
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