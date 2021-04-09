В Украине пациентку впервые доставили в больницу на вертолете [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, в Украине впервые пациентку доставили в больницу на вертолете. Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине! 78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!
"Время в полете заняло 1 час 15 мин! То же расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч!", - сказано в сообщении.
Напомним, с 1 апреля во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД.
Ранее мы писали о том, что в Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов.
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