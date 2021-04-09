В "Опозиційній платформі - За життя" обурені станом медичної системи на Одещині

Візит до Одеси Комітету Верховної Ради з питань здоров'я не приніс регіону жодної користі, делегація займалася в Одесі власними бізнес-інтересами, а не ситуацією з пандемією, - заявив народний депутат Микола Скорик, який був присутній на підсумковому засіданні Комітету