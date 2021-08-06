В Украину после похолодания и мощных ливней возвращается жара [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Погода в Украине в эти выходные, 7-8 августа, будет под влиянием циклона. Частично будет влиять циклон, который в часть регионов принесет ливни с грозами.
Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, уже со следующей недели температура пойдет вверх и в определенные регионы вернется жара.
По ее словам, в большинстве областей о существенных дождях в ближайшие дни речи не идет. Осадки ночью и днем накроют центр Украины.
Температура воздуха днем будет держаться на уровне +25... +30, а жара +33 не будет покидать восток и юго-восток. Свежее воздух ожидается в западных областях – на уровне +23... +26.
Синоптик отметила, что в общей сложности 7 августа будет более комфортным по температуре. Ведь в этот день столбики термометров в среднем по стране установятся на +25, а вот в воскресенье они подскочат до +29 градусов.
Диденко также добавила, что с понедельника, 9 августа, снова потеплеет.
Ранее мы писали о том, что август принесет очередные погодные сюрпризы.
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