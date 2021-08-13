В пятницу, 13 августа, в аэропорту "Жуляны" правоохранители задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Чиновника задержали во время попытки сбежать из страны. Вместе с ним задержали и его сообщника.

По данным правоохранителей, должностные лица "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" нанесли государству ущерба на сумму более $57 млн.

В январе-мае 2021 года чиновники заключали внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф.

Полиция открыла уголовного производства по ч. 2 и ч. 4 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружены и изъяты документы, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, а также более $200 тыс.

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