В Украине ожидается рекордный урожай зерновых. По состоянию на конец июля аграрии уже намолотили более 24 млн тонн зерновых, сообщает "АПК-Информ".

Оценка производства зерновых и зернобобовых культур в Украине повышена до 75,6 млн тонн, что на 2% больше, чем прогнозировалось в июле (73,8 млн тонн). Ожидаемый урожай зерна будет на 16% выше, чем в 2020 году (64,9 млн т). Аналитик Виктория Рожко предупреждает, что свои коррективы в урожай может внести погода.

Сильные ливни, которые прошли на территории Украины, сдерживают уборку урожая. А также вызвали локальное полегание посевов, что затрудняет процесс сбора пшеницы и ячменя и может привести к увеличению потерь. Что касается кукурузы, то условия способствуют ее росту и развитию посевов, и, возможно, в 2021 году украинским аграриям удастся собрать новый рекордный урожай.

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Качества зерна урожая-2021 пока сложно оценивать. Если на территории Украины продолжатся ливни, может снизиться содержание белка и клейковины, а также развиться пагубная микрофлора.

В этом году в Украине ожидается абсолютный рекорд по сбору пшеницы, сообщают аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса".

По предварительным оценкам, в этом сезоне ожидаются следующие валовые сборы:

пшеница - 30,7 млн т, что на 23% выше показателя прошлого года, и является рекордным показателем за всю историю независимости Украины;

ячмень - 10,1 млн т, +33%;

рапс - 2,6 млн т, +3%;

горох: 529 тыс. т, +10%.

Аналитики говорят о том, что помочь заработать украинским фермерам помогут не только рекордные урожаи, но и рост цен на мировом продовольственном рынке.

Котировки пшеницы в июле выросли на 1,8 % - до самого высокого уровня с середины 2014 года. Цены растут из-за погодных условий в Северной Америке, где длительная засуха привела к снижению урожая пшеницы в Канаде и США. Вместе с тем проливные дожди поставили под угрозу виды на урожай в некоторых частях Европы.

Высокие цены на зерновые однозначно поддержат и гривну, уверены валютные аналитики. Благодаря притоку долларов от аграриев Нацбанку удастся пополнить валютные резервы.

В августе ожидается дальнейшее снижения курса доллара и евро к гривне, но уже с сентября ожидается традиционная девальвация нацвалюты. В сентябре "зеленый" подорожает до 27,5 грн.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.