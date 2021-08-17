Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку. которая занималась торговлей гранатами и различной взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители провели спецоперацию в городе Кропивницкий, в результате которого был арестован один из организаторов банды. В ходе обыска у него изъяли боевые гранаты, а также различную взрывчатку.

Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входило несколько местных жителей.

Отмечается, что основным заданием злоумышленников было налаживание канала нелегального сбыта взрывчатых веществ. При этом, "клиентами" у них были участники криминальных кругов. Все материалы были отправлены на экспертизу.

Читайте также, сотрудники польской пограничной службы, совместно с Агентством внутренней безопасности страны, задержали на границе группу контрабандистов, которые импортировали оружие на территорию Украины. В ходе спецоперации были задержаны 12 граждан Польши, возрастом от 32 до 60 лет. У них изъяли почти 100 единиц.

Кроме того, правоохранители задержали священника, который занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчина через Интернет вел переписку, давал консультации и разъяснения, указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.