Сотрудники польской пограничной службы, совместно с Агентством внутренней безопасности страны, задержали на границе группу контрабандистов, которые импортировали оружие на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европопла.

В ходе спецоперации были задержаны 12 граждан Польши, возрастом от 32 до 60 лет. У них изъяли почти 100 единиц огнестрельного оружия.

Организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.

Отмечается, что среди оружия обнаружили револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. К тому же были конфискованы несколько тысяч боеприпасов разного калибра, а также ручная граната. Также правоохранители изъяли наличные на сумму более 50 тысяч евро,а также растения марихуаны и амфетамин.

Читайте также, правоохранители задержали священника, который занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. мужчина через Интернет вел переписку, давал консультации и разъяснения, он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и присылал "товар" по почте.

Кроме того, в Испании арестовали членов преступной группировки, наладившую контрабанду оружия в горячие точки. В банду входили несколько граждан Украины. Контрабандисты поставляли российское оружие на Ближний Восток и в страны Северной Африки.

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