В Испании чиновники деревни Рибадеселла рассказали о постоянных жалобах туристов, которые приезжают из городов. Об этом сообщает газета La Voz de Asturias.

Так, гости деревни звонят в администрацию и жалуются на петухов и то, что они будят их в шесть утра. Также недовольства были высказаны в сторону ослов и коров из-за навоза на дорогах.

Мэр деревни Рамон Канал рассказал о том, что одна женщина звонила в городской совет три или четыре раза из-за петуха, который постоянно кукарекал в пять утра и не давал ей спать. Туристка заявила им, что они "обязаны что-то сделать".

В ответ на жалобы местные власти решили развесить по всему городу ироничные плакаты, которые призывают смириться с особенностями деревенской жизни или задуматься, в правильное ли место приехали туристы.

Внимание, астурийский народ. Вы принимаете этот риск. У нас есть: колокольни, которые регулярно звонят; петухи, кричащие по утрам; скот, живущий поблизости, с колокольчиками, которые тоже звонят; тракторы, принадлежащие фермерам; и асфальтированные дороги, а не шоссе (водители ездят аккуратно).



Если вы не можете смириться с этим, возможно, вы не в правильном месте.



С другой стороны, если вы из тех, кто может вынести все это, вы будете наслаждаться прекрасным окружением и отличными продуктами, сделанными нашими фантастическими фермерами, владельцами ранчо или ремесленниками, которые рады предложить лучший выбор продуктов с нашей земли. Наслаждайтесь Рибадеселлой! Городской совет Рибадеселлы

Канал заявил, что цель этой кампании - сократить разрыв между городскими и деревенскими жителями: "Они должны понять, что молоко не появляется сразу в коробках, его дают коровы, которых нужно кормить и содержать". Заместитель мэра Луис Санчес также добавил, что "слышать кричащего ночью петуха - это нормально".

Если вы приехали в сельский отель, вы должны знать, что это сельская местность и что это повседневная, абсолютно обычная жизнь в деревнях. Луис Санчес

заместитель мэра Рибадеселлы

Ранее во Франции приняли громкий закон о защите "пения" деревни.

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