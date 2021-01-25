Обновленное экологическое законодательство предоставляет защиту всему, что относится к звукам сельской местности/ фото: Моя планета

Французский сенат одобрил закон, который предоставляет защиту шумным домашним животным, живущих на территории сел.

Законодательная инициатива была предложена после того, как в сельской местности страны разгорелось несколько конфликтов, связанных с животными: в 2019 году петух по имени Морис "получил" судебный иск из-за того, что соседям не понравилось его громкое пение по утрам.

Отмечается, что в настоящее время обновленное экологическое законодательство предоставляет защиту всему, что относится к звукам сельской местности: от коровьего колокольчика до до пения сверчков и работы сельскохозяйственных тракторов по утрам. Таким образом, петух Морис и его хозяйка олицетворили противостояние местных жителей сел и горожан.

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Кроме того, в Австралии злой петух убил свою хозяйку. Печальный случай произошел в Австралии: петух подкрался к женщине сзади в тот момент, когда она находилась в курятнике и собирала яйца.

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