Преступной власти накануне Дня Независимости Украины ввиду катастрофических провалов всех ее инициатив и тотального невыполнения обещаний для поздравительной речи потребовался очередной пиар-повод: Зеленский отдал распоряжение объявить председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку об окончании расследования сфабрикованного дела, несостоятельность и незаконность доказательств в рамках которого неоднократно подчеркивались в судах.

Таким образом, органы прокуратуры не выполнили большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи ‒ и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку объявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого. Это сделано для того, чтобы не дать Виктору Медведчуку возможности обжаловать необоснованное подозрение, поскольку сделать это можно только через два месяца после его объявления.

Окончание расследования приурочено к Дню Независимости, потому что Зеленскому в поздравительной речи очень хочется на фоне танков похвастаться преступной расправой над своим политическим противником и укрепить свою диктатуру.

Очередные противоправные действия преступной власти в отношении Виктора Медведчука демонстрируют, какую "независимость" власть Зеленского будет праздновать в этом году: независимость Президента от Конституции, от законов, от международных норм, от собственного народа и даже от правды ‒ Зеленский собирается говорить об окончании расследования, но оно не закончено и дело даже не направлено в суд.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Зеленского и его послушных марионеток прекратить политическое преследование председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, обеспечить его конституционное право на защиту. Беспрецедентные нарушения закона, откровенные фальсификации, на которые вынуждена идти прокуратура при фальсификации дела Медведчука, свидетельствуют о том, что у этой преступной власти и Зеленского, заказавшего это политическое преследование и лично выдававшего награды экспертам, фальсифицировавшим доказательства, нет никаких реальных оснований обвинять Виктора Медведчука. Уверены, что оценку преступным действиям власти в ближайшее время даст ЕСПЧ.

Заявляем, что причастные к фабрикации уголовного дела и организации политической травли Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"