Афганская женщина, которую эвакуировали из страны, где начали творить беззаконье представители террористической организации "Талибан", родила ребенка на борту американского военного самолета. Об этом сообщает пресс-служба команды мобильности Соединенных Штатов.

Пилот самолета экстренно снизил высоту для стабилизации давления, таким образом роженице смогли спасти жизнь и она успешно долетела до контрольного пункта.

У матери начались схватки в середине полета, это побудило пилота снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.

Отмечается, что воздушное судно совершило посадку на территории американской военной базы в немецком городе Рамштайн. Прибывшие на место медработники госпитализировали мать с ребенком в медучреждение. Сейчас они находятся в нормальном состоянии.

Читайте также, Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан, сейчас из страны забрали почти 9 тысяч человек. Также США продолжают переговоры с боевиками "Талибана", чтобы гарантировать безопасный проезд до аэропорта Кабула.

Кроме того, ряд стран, в томи числе и Украина, предложили принять у себя беженцев из Афганистана, которых относят к группе риска. Еще 12 стран, согласились быть транзитными и временно пустить на свою территорию эвакуированных американцев и беженцев из Афганистана.